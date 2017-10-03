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مدحت شلبي عن إصابة عبد الله السعيد: الماكينة تعبت (فيديو)

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مدحت شلبي عن إصابة عبد الله السعيد: الماكينة تعبت (فيديو) مدحت شلبي عن إصابة عبد الله السعيد: الماكينة تعبت (فيديو)

التحرير

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علق الإعلامي مدحت شلبي، على إصابة عبد الله السعيد، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه يدفع الآن ثمن عدم حصوله على راحة مع ناديه والمنتخب في كل البطولات.

وتعرض عبد الله السعيد لإصابة بمزق في العضلة الخلفية، خلال مباراة الأهلي والنجم الساحلي، الأحد الماضي، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، وتأكد غيابه عن مباراة أمام الكونغو يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من تصفيات 2018. 

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وأضاف «شلبي»، خلال حلقة الاثنين، من برنامج «مساء المونديال» الذي يقدمه على قناة «ON sport»، أن «عبد الله» تعرض لمزق في عضلة الفخذ، بسبب الإجهاد الشديد الذي تعاني منه طوال الأشهر الماضية، مضيفًا: «الماكينة تعبت، وده معندوش 21 سنة».

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التحرير

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