10 أفكار لتحضير "اللانش باج".. بعيداً عن السندوتشات
10 أفكار لتحضير "اللانش باج".. بعيداً عن السندوتشات
08:35 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
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" أرز بالكراميل ومانجا مخللة وبطن السمك".. أغرب الأكلات لبعض المصريين
كتبت- ميرا ماهر:
سندوتشات المدرسة تصيب الأطفال بالملل بالملل. لذلك قدم موقع " thekitchn" 10 أفكار لتحضير علبة الغداء "خالية من السندوتشات".
1-أسياخ السجق المدخن "جاهز من السوبر ماركت" مع الأرز أو شرائح الخيار.
2-شرائح المانجو أو فاكهة الموسم مع الزبادي.
3-سلطة من مكعبات اللحوم والجبن، شرائح الفلفل الأحمر والخس.
4-قطع من التفاح عليها رشة قرفة.
5-دبابيس الفراخ المقلية مع البطاطس المحمرة.
6-كريب "بيضتان، كوب حليب، كوب دقيق، فانيليا"، مع زبدة الفول السوداني أو المربى.
7-طبقات من التوست المحمص، بينها روز بيف وطماطم وخس وشيدر.
8-قطع سبرينج رولز مع شرائح الجزر.
9-سلطة الفواكه مع الكريمة المخفوقة.
10-قطع البانية أو كفتة الأرز مع شرائح الطماطم.
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