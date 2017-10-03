10 أفكار لتحضير "اللانش باج".. بعيداً عن السندوتشات

كتبت- ميرا ماهر:

سندوتشات المدرسة تصيب الأطفال بالملل بالملل. لذلك قدم موقع " thekitchn" 10 أفكار لتحضير علبة الغداء "خالية من السندوتشات".

1-أسياخ السجق المدخن "جاهز من السوبر ماركت" مع الأرز أو شرائح الخيار.

2-شرائح المانجو أو فاكهة الموسم مع الزبادي.

3-سلطة من مكعبات اللحوم والجبن، شرائح الفلفل الأحمر والخس.

4-قطع من التفاح عليها رشة قرفة.

5-دبابيس الفراخ المقلية مع البطاطس المحمرة.

6-كريب "بيضتان، كوب حليب، كوب دقيق، فانيليا"، مع زبدة الفول السوداني أو المربى.

7-طبقات من التوست المحمص، بينها روز بيف وطماطم وخس وشيدر.

8-قطع سبرينج رولز مع شرائح الجزر.

9-سلطة الفواكه مع الكريمة المخفوقة.

10-قطع البانية أو كفتة الأرز مع شرائح الطماطم.