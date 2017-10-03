أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

10 أفكار لتحضير "اللانش باج".. بعيداً عن السندوتشات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

10 أفكار لتحضير "اللانش باج".. بعيداً عن السندوتشات

08:35 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

  • عرض 6 صورة

    ab7349bfb1.jpg

  • عرض 6 صورة

    212e775131.jpg

  • عرض 6 صورة

    aa3f44221b.jpg

  • عرض 6 صورة

    0edb6d0705.jpg

  • عرض 6 صورة

    898d24c29c.jpg

  • عرض 6 صورة

    c5e9ce5e25.jpg

إعادة الألبوم

الألبوم التالى

" أرز بالكراميل ومانجا مخللة وبطن السمك".. أغرب الأكلات لبعض المصريين

كتبت- ميرا ماهر:

سندوتشات المدرسة تصيب الأطفال بالملل بالملل. لذلك قدم موقع " thekitchn" 10 أفكار لتحضير علبة الغداء "خالية من السندوتشات".

1-أسياخ السجق المدخن "جاهز من السوبر ماركت" مع الأرز أو شرائح الخيار.

2-شرائح المانجو أو فاكهة الموسم مع الزبادي.

3-سلطة من مكعبات اللحوم والجبن، شرائح الفلفل الأحمر والخس.

4-قطع من التفاح عليها رشة قرفة.

5-دبابيس الفراخ المقلية مع البطاطس المحمرة.

6-كريب "بيضتان، كوب حليب، كوب دقيق، فانيليا"، مع زبدة الفول السوداني أو المربى.

7-طبقات من التوست المحمص، بينها روز بيف وطماطم وخس وشيدر.

8-قطع سبرينج رولز مع شرائح الجزر.

9-سلطة الفواكه مع الكريمة المخفوقة.

10-قطع البانية أو كفتة الأرز مع شرائح الطماطم.

 

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عصائر الصيف المنعشة بأسهل طريقة في المنزل

    هو وهي

  • لا تشتري هذه الأشياء من " السوبر ماركت"

    هو وهي

  • لهذا السبب عليك وضع عملة معدنية في "الفريزر" قبل السفر

    هو وهي

  • : أول متجر لبيع المنتجات منتهية الصلاحية

    هو وهي

إعلان

5009cdec01.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم