بالصور.. إيلي صعب يطلق مجموعته الجديدة بأسبوع الموضة بباريس
بالصور.. إيلي صعب يطلق مجموعته الجديدة بأسبوع الموضة بباريس
08:00 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
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إعادة الألبوم
الألبوم التالى
مواقع تداولت صور لفتاة أخرى على أنها ملكة جمال مصر لوجود تشابه بينهما
كتبت- هاجر حاتم:
أطلق مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب مجموعة "ready to wear" الجديدة، وذلك بأسبوع الموضة بباريس.
استوحى "إيلي" مجموعته من جزر البهاما، حيث الطبيعة الاستوائية الساحرة، واشجار النخيل، وقصب الخيزران، والألوان الساخنة.
وظهر بالمجموعة درجات ألوان غروب الشمس في أوقات الطقس المختلفة، وظهورها بشكل تدرجي، يصف شكل السماء وانعكاسات ألوانها في اليوم بالكامل.
وفي هذا الألبوم نستعرض لكم مجموعة إيلي، بحسب ما نشرته مجلة فوج.
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