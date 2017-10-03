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متى يصبح خروج الريح خارجاً عن المألوف؟

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مصراوي Masrawy

متى يصبح خروج الريح خارجاً عن المألوف؟

08:00 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

متى يصبح خروج الريح خارجاً عن المألوف؟

البطن

من وجهة نظر طبية، يعتبر خروج الريح شيئاً عادياً، لكن إذا زاد ذلك عن الحد، يُصبح مسألة تدعو إلى القلق. فمتى يصبح خروج الريح خارجاً عن المألوف؟ وما هي الأسباب التي تجعل بعض الأشخاص يعانون من هذا المشكل؟

يعتبر خروج الغازات حالة طبيعية، إذ يحدث ذلك نتيجة هضم الطعام وابتلاع كمية من الهواء خلال اليوم عند تناول الطعام أو شرب المياه. فعند الانتهاء من الأكل وبدء عملية الهضم تنتج البكتيريا المتواجدة في الأمعاء الهيدروجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون والميثان. وتصطدم هذه الغازات بالهواء، ليبدأ صعود هذا الخليط نحو الخارج على شكل خروج ريح.

وتقول داغمار ماينتس، الطبيبة المختصة في الجهاز الهضمي، في مقابلة مع موقع "تي أونلاين" الألماني إنه "في العادة يتم خروج الريح من ثمانية إلى 10 مرات في اليوم". وتابعت الطبيبة الألمانية "خروج الريح مع إحداث صوت  أو دون إحداثه وبوجود رائحة أو بدون يرتبط بنوع الأكل الذي تم تناوله".

لكن إذا تجاوز خروج الريح معدل 20 مرة في اليوم، فإنه في هذه الحالة ينصح بمراجعة الطبيب. وبحسب ما نقل موقع "تي أونلاين" الألماني، فإن تجمع الغازات في الجهاز الهضمي قد يؤدي على الضغط على الحجاب الحاجز مما يهدد بالإصابة بمشاكل في القلب.

وبحسب موقع "أبوتيكن أومشاو" الألماني، فإن هناك عدة أسباب تؤدي إلى انتفاخ البطن والمعاناة من خروج الريح بشكل يفوت المألوف، من بينها المبالغة في تناول أطعمة غنية بالألياف وكذلك تناول المياه والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى الإصابة بأحد أنواع الحساسية مثل حساسية سكر الفاكهة (فركتوز) أو سكر الحليب (لاكتوز) أو حساسية القمح (السيلياك).

 

هذا المحتوى من

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