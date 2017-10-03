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ضبط 700 قرص ترامادول بحوزة راكب في مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

ضبط 700 قرص ترامادول بحوزة راكب في مطار القاهرة

07:17 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

ضبط 700 قرص ترامادول بحوزة راكب في مطار القاهرة

مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:
تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة (ترامادول)، مع أحد الركاب لدى إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من إيطاليا.

صرحت مصادر جمركية في المطار، أن طاهر خفاجي مأمور الجمرك اشتبه في راكب مصري قادمًا من إيطاليا، وأنه أحاله إلى أحمد سيد الصغير مأمور الضبط والتفتيش، إذ ظهرت أجسام معتمة داخل حقائبه على جهاز الكشف بالأشعة (X-ray ).

وأضافت المصادر أنه بفتح الحقائب، عُثر على 700 قرص من مخدر (ترامادول)، والمدرج على رأس قائمة الأقراص المخدرة الممنوع اصطحابها بحوزته المسافرين.

أمر حسن السيد مدير الجمرك بتحرير محضر للراكب بعد العرض على سامي عبد الرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، وتسليمه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار.

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