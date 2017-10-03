مدرب الأهلي: أزارو جيد.. والنجم الساحلي كان أسهل من الترجي (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال سيد معوض، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أكثر ما أحزنه عقب الخسارة أمام النجم الساحلي، هو شعوره بأن اللقاء كان أسهل كثيرًا من مواجهة الترجي، وكان بمقدور الفريق الخروج بنتيجة أفضل.

وخسر الأهلي، أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي، على الملعب الأولمبي بسوسة، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «معوض»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أن وليد أزارو كان بإمكانه إنهاء الفرصة السهلة التي سنحت له بشكل أفضل، لكن ذلك لا يقلل من إمكانيات اللاعب الجيدة، وهناك رغبة لدى الجهاز الفني في إعادة الثقة للاعب.

شاهد أيضا

وتابع مدرب الأهلي، أن «أزارو» يؤدي أدوار جيدة داخل الملعب، لكن يجب عليه أن يحافظ على موقفه بالتشكيل، لأن الهدف الأول هو فوز الفريق بغض النظر عن أسماء اللاعبين.