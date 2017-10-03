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بالفيديو.. تفاصيل حفل تعذيب عامل على يد صاحب ورشة في دمياط

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مصراوي Masrawy

.. تفاصيل حفل تعذيب عامل على يد صاحب ورشة في دمياط

07:02 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

بالفيديو.. تفاصيل حفل تعذيب عامل على يد صاحب ورشة في دمياط

مديرية أمن دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

كشف مصدر أمني مطلع، لـ"مصراوي" تفاصيل واقعة تعذيب عامل على يد صاحب ورشة في محافظة دمياط، كان رواد مواقع التواصل تداولوا مقطعًا وثقها بالصوت والصورة، أثار ردود فعل غاضبة عديدة.

وأظهر مقطع الفيديو شابًا يتعرض للضرب والتعذيب من قبل صاحب ورشة يعمل لديه الشاب، الذي قُيد على الأرض وقُص شعره بينما تعرض للضرب، في حضور عدد من الأشخاص.

وفيما زعم البعض أن تأخر الشاب عن العمل السبب في إقدام صاحب الورشة على تلقينه "علقة ساخنة"، طالب كثير ممن علقوا على المقطع عبر وسائل التواصل بمعاقبة صاحب الورشة وتقديمه للمحاكمة بسبب انتهاكه إنسانية العامل.

وكشف المصدر الأمني أن الواقعة تعود إلى أربعة أيام مضت، وأنها حرر بها محضر رسمي أرسلت بناءً عليه قوة لضبط المتهم بعد تحديد هويته، وموقعه في نطاق قسم شرطة فارسكور.

وأضاف المصدر أنه خلال التحقيقات مع المتهم "الحديدي. ش"، تبين أنه خال المجني عليه، الذي حضرت والدته وطلبت التصالح، وتم بالفعل.

وعن تفاصيل الصلح، قال المصدر إن والدة المجني عليه قدمت اعتذارًا لشقيقها المتهم بالتعذيب، وأكدت أمام رئيس مباحث المركز أن ابنها "ب. ب" أخطأ في عدة وقائع، وأنه عاد ليعمل في ورشة خاله، الذي كان يؤدبه بسبب أفعاله.

وفيما رفضت والدة المجني عليه إجراء أي لقاء صحفي حول الواقعة، اكتفت بالقول: "الضفر عمره ما يطلع من اللحم"، كما تحفظت في وقت سابق على تدخل أحد نواب البرلمان لحل المشكلة.

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مصراوي Masrawy

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