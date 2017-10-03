مزارعون يستولون على 500 فدان من أملاك الدولة في سوهاج (صور)

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تعدى عدد من المواطنين على أراض شاسعة من أملاك الدولة في منطقة إدفا بمركز سوهاج، وقاموا بزراعتها مستخدمين مياه الصرف الصحي في رى المساحات المنزرعة.

قال على القاعود، أحد شباب القرية، إن حوالي 13مزرعة تعدى أصحابها على مساحة 500 فدان تحت أعين وبصيرة مسؤولي الغابات الشجرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، معتبرا ما يحدث جريمة كبرى يجب التصدي لها والتدخل من قبل الدولة ومنع تلك التعديات نهائيًا.

وأضاف شمس زيدان، أحد المواطنين، أن أصحاب تلك الأراضي المعتدى عليها يصدرون لنا السموم والأمراض باستخدامهم مياه الصرف الصحي في الري، مما يسبب الأمراض للمواطن البسيط.

من جانبه، أوضح اللواء محمد بدري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن المزارعين يقومون بكسر خط الصرف الصحي لري الأراضي بسبب الجفاف وندرة المياه، مطالبا بضرورة التصدي لهم وفقا للقانون.

وأشار إلى أن الشركة هي من تتحمل تكاليف صيانة كسر مواسير الصرف لري الأراضي بالمنطقة لأننا لا نعلم من الذي تسبب في الواقعة.

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من ناحيتها، ذكرت الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إلى أن الأراضي المشار إليها مملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومخصصة للغابات الشجرية ولا يصرف لها أي أسمدة زراعية مطلقا لأنه لا يوجد لها حيازة زراعية، وهي خارج سيطرة مديرية الزراعة.