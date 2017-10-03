«المرشدين السياحيين»: التنقيب عن الآثار منتشر من أيام الفراعنة (فيديو)

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قال فرانسيس أمين، وكيل جمعية المرشدين السياحيين، إن عملية التنقيب عن الآثار منتشرة منذ أيام القدماء المصريين، مشيرا إلى أن الباحث عن الآثار قديما كان يبحث عن الكنوز، أما اليوم أصبح الباحث عن الآثار يبحث عن أي شيء.

وأضاف أمين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام» على فضائية «Ten»، أن الباحث عن الآثار يبحث عن الثراء السريع، بعد انتشار التنقيب عن الآثار بمعدات حديثة، حيث تشهد حالات التنقيب الحفر في الكتل الصخرية.

وأوضح وكيل جمعية المرشدين السياحيين، أن هناك عصابات تتولى التنقيب عن الآثار، وعصابات أخرى مسؤولة عن التهريب.