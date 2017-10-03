بالصور.. حريق هائل في مزرعة ماشية بدمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

اندلع حريق هائل في مزرعة ماشية بعزبة محلب بمركز كفر سعد في محافظة دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ودفعت قوات الحماية المدنية بست سيارات مطافئ للسيطرة على ألسنة النيران المشتعلة، فيما ساهم العشرات من أهالي العزبة في عملية الإطفاء.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق امتد ليندلع في 11 حظيرة صغيرة قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران، وجرى الدفع بثلاث سيارات إسعاف، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، إلا أنه أدى إلى نفوق حصان وحمار واحتراق كميات كبيرة من محتويات المزرعة.

وتدخل الأهالي لإخراج الماشية، التي قدرت الخسائر بها إلى جانب باقي محتويات المزرعة بما يتجاوز 100 ألف جنيه.