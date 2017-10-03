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القيادة السعودية تعزي ترامب في ضحايا حادث لاس فيجاس

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مصراوي Masrawy

القيادة تعزي في ضحايا حادث لاس فيجاس

04:15 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

القيادة السعودية تعزي ترامب في ضحايا حادث لاس فيجاس

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - (د ب أ):
بعثت القيادة السعودية مساء الاثنين برقية عزاء إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضحايا حادث إطلاق النار بمدينة لاس فيجاس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء الاثنين ان "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بعث برقية عزاء ومواساة للرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة، إثر حادث إطلاق النار في مدينة لاس فيجاس".

ونقلت واس عن الملك سلمان في برقيته: "علمنا بألم شديد بنبأ حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة لاس فيجاس، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين الشفاء العاجل للمصابين".

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