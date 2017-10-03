اليوم.. الحكم على متهمين في قضية "أحداث ماسبيرو الثانية"
اليوم.. الحكم على متهمين في قضية "أحداث ماسبيرو الثانية"
03:00 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
محكمة
كتب - محمود الشوربجي:
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حكمها بقضية إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث ماسبيرو الثانية".
تعود أحداث القضية إلى 5 يوليو عام 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأسندت النيابة إلى المدعي عليهما اتهامات "التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام".
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