البدري يكشف تفاصيل خناقته مع صالح جمعة: كان هيبقى فيه «قطع رقاب» (فيديو)

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كشف حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، تفاصيل «خناقته» مع صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، موضحًا أن هناك تصادم عنيف وقع بين صالح وحسام عاشور، وهو ما تسبب في انفعاله بالمران دون حدوث أي مشاكل كما تردد، معلقًا: «لو صالح كان عمل أي حاجة كنت هاخد موقف فورًا».

وانتقد «البدري»، خلال تصريحاته بحلقة الاثنين، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يعرض على قناة «LTC»، عبد الرحمن مجدي، وكيل اللاعب بسبب التغريدة التي كتبها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يفتقر للخبرة وما فعله قد يفسد علاقة مدرب بلاعبه.

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وأضاف مدرب القلعة الحمراء: «لو صدر أى لفظ من صالح جمعة كان هيبقى فيها قطع رقاب، ومشاركته في مباراة النجم أكبر دليل على عدم وجود أزمة».