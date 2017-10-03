محلب والعصار في بني سويف لمتابعة محطة صرف "البساتين" اليوم

بني سويف ـ أحمد كامل:

تستقبل محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، لمتابعة وتفقد المشروع التجريبي لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة البساتين بمركز بني سويف كتجربة رائدة، يجرى تنفيذها باستخدام نظام "MBR" المعتمد عالميًا في أنظمة معالجة الصرف الصحي.

ومن المقرر أن يتفقد محلب والعصار رفقة المحافظ المهندس شريف حبيب المشروع علي أرض الواقع، ما يعقبه لقاء متخصص بالسرادق المقام في موقع المحطة، لمناقشة تفاصيل المشروع.

ومن المقرر أن تتركز المناقشات على كل ما يخص التجربة من تصميم وتصنيع وتشغيل لتقييم المشروع من الناحية الفنية والاقتصادية، وإعداد تقرير نهائي عن التجربة.