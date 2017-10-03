مصادر: معتز محمود سيفوز برئاسة لجنة الإسكان بالتزكية

كتب - أحمد علي:

أكدت مصادر برلمانية، أن اجتماعًا موسع عُقد للمرشحين على رئاسة لجنة الإسكان؛ المهندس علاء والي رئيس اللجنة الحالي، والمهندس معتز محمود رئيس اللجنة السابق، في حضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مضيفًا أن الاجتماع انتهى إلى التوافق على أن يترأس اللجنة في دور الانعقاد الثالث المهندس معتز محمود.

وأكدت المصادر أن الاجتماع أيضًا حسم الصراع بين النواب الثلاث علاء والي، ومعتز محمود، ومحمد العقاد بأن يفوز المهندس معتز محمود بالتزكية خلال دور الانعقاد الثالث والذي بدأ اليوم.

ولفتت المصادر ذاتها أنه تم الاتفاق على أن يتولى المهندس محمد العقاد رئاسة دور الانعقاد القادم، وأن يتولى المهندس علاء والى رئاسة دور الانعقاد الخامس والأخير خلال الدورة البرلمانية الحالية.