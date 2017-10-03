جهاد جريشة حكمًا لمباراة كاب فيردي والسنغال بتصفيات أفريقيا

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كتب- كريم قماح

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إسناد مهمة إدارة مباراة كاب فيردي والسنغال، للحكم المصرى الدولى جهاد جريشة، والمقرر إقامتها 7 أكتوبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤاهلة لكأس العالم روسيا 2018.

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يقع كاب فيردي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع بوركينا فاسو المتصدر بفارق الأهداف بينما يملك منتخب السنغال 5 نقاط في المركز الثالث من ثلاث مباريات، ويتذيل جنوب أفريقيا الترتيب برصيد نقطة من ثلاث مباريات.

من المقرر إعادة مباراة السنغال وجنوب أفريقيا يوم 9 نوفمبر المقبل بعد إيقاف الحكم الغاني لامبتي مدى الحياة بسبب ثبوت مشاركته في مراهنات.