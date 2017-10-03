تفاصيل 200 «أسيست» لـ«صاروخ ماديرا» في مسيرته الكروية (تقرير)

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كتب: عاصم سلامة

تمكن ريال مدريد الأسباني من تحقيق الفوز على ضيفه إسبانيول،أمس الأحد، بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الاسباني «لا ليجا».

وأحرز هدفي الملكي خلال اللقاء، اللاعب الاسباني المُتالق مُؤخرًا ايسكو ألاركون، أحدهما من صناعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وصل للـ«اسيست» رقم 200 في مسيرته الكُروية.

ويستعرض لكم «التحرير» تفاصيل الـ200 هدف الذي صنعهم كريستيانو مع المنتخب والأندية التي لعب لها «صاروخ ماديرا»:

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وصنع الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال وريال مدريد، 7 أهداف في 31 مباراة مع نادي سبورتنج لشبونة.

​ فيما صنع 27 هدفًا رفقة المنتخب البرتغالي في 145 ظهور بقميص منتخب بلاده الذي حصد رفقته لقب الـ«يورو».





وصنع 54 مع «الشياطين الحُمر»، مانشستر يونايتد في 292 ظهور مع النادي القريب لقلبه كما أعلن أكثر من مرة.

، و112 صناعة مع الملكي، ريال مدريد خلال في 401 لقاء ظهر فيهم الدون بقميص «الميرينجي» ليُكمل الـ200 «اسيست» في تاريخه.