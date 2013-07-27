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مليونية حاشدة بكفر الشيخ

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مليونية حاشدة بكفر الشيخ مليونية حاشدة بكفر الشيخ

يسود اليوم السبت هدوء بميدان النصر فى مدينة كفر الشيخ عقب المليونية التى شهدها الميدان، والتى قُدِّرَت أمس بأكثر من 100 ألف متظاهر من أهالى قرى ومدينة كفر الشيخ بالإضافة لمركز سيدى سالم.

امتلأت المداخل الخمسة للدوران فقد امتد تواجد المتظاهرون لديوان عام المحافظة وشارع الاستاد وشارع الخليفة المأمون وبريد كفر الشيخ بجوار مديرية الأمن ومحكمة كفر الشيخ.

شهدت مدن مطوبس وقلين والرياض وبيلا والحامول وفوه ودسوق وسيدى سالم وبلطيم وقرى الزعفران والحنقوقة وشباس الملح وبرج البرلس وبرج مغيزل خروج الملايين ووصل عدد المتواجدين فى الشوارع أكثر من 700 ألف.

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