وزير البيئة يناقش مع ﻣﻄﺮﺍﻥ ﺩﻳﺮ ﺳﺎﻧﺖ ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ سبل تطوير المحمية

كتبت- مادي غيث:

اﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻬمي، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﺩﻳﻤﺘﺮﻯ ﺩﻳﻤﺎﻧﻴﻮﺱ، ﻣﻄﺮﺍﻥ ﺩﻳﺮ ﺳﺎﻧﺖ كاترين ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ (ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ) ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ خطة تطوير ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺷﻬﺎﺏ عبدالوهاب ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭي ﻟﻠﺪﻳﺮ ﻧﻴﻘﻮﻻ‌ ﺑﺎﺩﻳﺲ، ﻭﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ.

شهد الاجتماع مناقشة آﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ والأنشطه التنموية بالمحميه وﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻ‌ﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ للانشطة التي يقوم بها الدير بهدف خدمة ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ.

ورحب ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﺩﻳﻤﺘﺮﻯ ﺩﻳﻤﺎﻧﻴﻮﺱ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓي ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﻓﻰ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ. ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﺎﻡ لتنمية ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ وسيتم ﻋﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ للاستفادة به في مخطط تطوير الوزارة للمحمية

و ﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﺮ يعود ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﻭﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭكذا ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ

ﻭﻓي ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ أهدى ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﺴﺨﻪ ﻃﺒﻖ ﺍﻷ‌ﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﻫﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺗﺬﻛﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﺮ.