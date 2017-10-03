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صورة وخبر: هجوم دموي في لاس فيجاس

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: هجوم دموي في لاس فيجاس

12:40 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

صورة وخبر: هجوم دموي في لاس فيجاس

هجوم لاس فيجاس (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:
قام مواطن أمريكي يدعى ستيفن بادوك، 64 عامًا، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على رواد حفل موسيقي في منتجع خليج ماندالاي فى لاس فيجاس، مساء الأحد.

وتسبب الهجوم في مقتل مالا يقل عن 58 قتيلاً وأكثر من 515 مصابًا.

وقالت الشرطة الأمريكية إن المهاجم كان في الدور الـ32 للفندق المطل على صالة الموسيقى.

ويوصف الهجوم بـ"أسوأ حادث دموي منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر".

وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم وقال إن منفذه أحد أعضاء التنظيم الذين انضموا له قبل شهور، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد تنكيس علم الولايات المتحدة الأمريكية، ووصف الهجوم بأنه "عمل من الشر الخالص".

ورصد مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة ترصد لحظة فرار رواد الحفل عقب إطلاق النار الذي تسبب في حالة من الفوضى والفزع الذي وصفه أحدهم بأنه كان أشبه بمشهد من مشاهد الحروب.

 

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مصراوي Masrawy

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