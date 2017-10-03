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باريس تحقق في اكتشاف ٤ اسطوانات غاز وجهاز تفجير غرب بالعاصمة

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مصراوي Masrawy

باريس تحقق في اكتشاف ٤ اسطوانات غاز وجهاز تفجير غرب بالعاصمة

12:30 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

باريس تحقق في اكتشاف ٤ اسطوانات غاز وجهاز تفجير غرب بالعاصمة

باريس -(أ.ش.أ)

فتحت نيابة باريس لمكافحة الإرهاب تحقيقا إثر اكتشاف أربع اسطوانات غاز وجهاز تفجير عند عقار بغرب العاصمة الفرنسية.

وذكر مصدر أمني فرنسي اليوم الاثنين أن المحققين عثروا على آثار محروقات حول استواطنات الغاز بالإضافة إلى هاتف محمول تم توصيله بأسلاك على شكل جهاز تفجير.

وتتولى التحقيق في هذا الملف إدارة مكافحة الإرهاب بالشرطة الجنائية لمديرية باريس والإدارة العامة للأمن الداخلي (الاستخبارات الداخلية).

يذكر أن التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا في فرنسا التي شهدت منذ يناير 2015 سلسة من الهجمات خلفت مئات القتلى والجرحى.

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