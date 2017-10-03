حريق بمستشفى خاص بالمنوفية دون إصابات

المنوفية - مروة فاضل:

سيطرت قوات الدفاع المدني والإطفاء على حريق بمستشفى خاص بمركز منوف والمجاورة لمحكمة منوف، دون إصابات بشرية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد ياسر جلال مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق بمستشفى البسمة الخاصة بمنوف، بجوار محكمة منوف في الدور الخامس غرفه 607 وتبين احتراق محتوياتها.

انتقلت ٣ سيارات مطافئ، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده للغرف المجاورة وباقي طوابق المستشفى، دون وجود إصابات

تحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.