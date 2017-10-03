«تعليم القليوبية» تحذر من العقاب البدني أو اللفظي مع الطلاب

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أحال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية شكوى مقدمة من "شوقية. إ" جدة الطفل عفيفى محمد عفيفى الطالب بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة الرملة التابعة لإدارة بنها التعليمية، والتى أشارت فيها إلى تعرضه للضرب من إحدى المعلمات بالمدرسة، إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق فيها.

وذكر بيان اليوم الخميس أن وكيل الوزارة قرر تشكيل لجنة من التوجيه الفنى وإدارة المتابعة من أجل التوجه إلى المدرسة ومتابعة العملية التعليمية وفحص ملابسات الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها.

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وحذر عجلان من استخدام العقاب البدنى أو اللفظى مع الطلاب، مشيرا إلى إحالة كل من يتورط فى استخدام ذلك العقاب إلى التحقيق.