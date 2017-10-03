الإهمال يحول القصور التاريخية إلى خرابات في المنيا (صور)

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تعرض عدد من القصور الأثرية والتاريخية في المنيا لحالة من الإهمال أدت إلى تصدع جدران بعضها وتشققات وانهيار جزء من الأخرى حتى حولتها إلى خرابات.

"التحرير" رصدت عددًا من القصور الأثرية بالمحافظة بين التهميش والانهيار، رغم تاريخها الكبير، أبرز تلك القصور الهامة هو قصر "الماقوسي" والذي اعتُقل فيه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لمدة 9 أشهر تقريبًا منذ شهر ديسمبر عام 1942 إلى شهر سبتمبر 1943، بأوامر من الإنجليز، ويقع هذا القصر على الطريق الزراعي «القاهرة - أسوان»، وتم إنشاؤه بداية القرن العشرين على مساحة 450 متر تقريبًا ويتكون من طابقين.

قال ناصر نعنوس مدير عام التسجيل الأثري بمحافظة المنيا، إن القصر كان يمتاز بجمال تخطيطه، ويتميز بطرازه المعماري الجميل، وزخرفته الكبيرة، وواجهته الخشبية المليئة بالزخارف الفرنسية، بجانب شرفاته ذات الزجاج الملون بعدة ألوان، وتقع أمامه مباشرة ترعة الإبراهيمية، ومن خلفه قطعة فضاء كبيرة بها حديثة، تطل على قرية "ماقوسة"، ولكن تم هدم هذا القصر في ظروف غامضة عقب ثورة 25 يناير.

وأضاف نعنوس أن القصر لم يكن معتقلًا بمعنى الكلمة, بل قصرًا شامخًا، وبه مرآة فرنسية وأخشاب فاخرة وشبابيك من الزجاج الملون وحمامات رائعة، ويقف منعزلًا على ضفاف ترعة الإبراهيمية.

وأوضح نعنوس، أن القصر يأتي من ضمن القصور التاريخية المهملة، ويقع في أقصى شمال المحافظة بمركز مغاغة، ويُعد أحد أجمل القصور الأثرية في مصر، حيث أنشاؤه "فانوس أبسخيرون" أحد أغنياء مركز مغاغة في ذلك الوقت، في عام 1910 على مساحة 8 قراريط، ويضم كنيسة مشيدة على الطراز المعماري الإيطالي على مساحة 6 قراريط، وتبلغ مساحته الكلية 17 فدانًا ويحيطه سور كبير، وبمرور السنين تقلصت تلك المساحات، ولم يتبق سوى القصر الذي يطلق عليه البسطاء قصر الـ360 باب، ويبلغ ارتفاع القصر 17 متر تقريبًا، ويتكون من طابقين بهما 10 شقق سكنية لأفراد العائلة بإجمالي 60 غرفة، وتضم جميعها أبوابًا ونوافذ بإجمالي 365 باب ونافذه بعدد أيام السنة، ويوجد بالطابق الأول ساحة كبيرة لاستقبال الزوار والوافدين، وعدة أفران بلدية لتجهيز الأطعمة والخبز وعدة غرف لتخزين الخضروات داخل، وأشهر ما يميز قصر فانوس بين قصور المنيا وجود هاتف قديم كان يمتلكه صاحب القصر، وكان من أوائل التليفونات التي ظهرت بالمحافظة، ويعاني القصر من الغهمال منذ خروجه من قطاع الآثار والتحاقه إلى التخطيط الحضاري.

وأشار مدير عام التسجيل الأثري في المنيا، إلى أن قصر "هدى شعراوي" أيضا أحد القصور المهملة بالمنيا بعد أن امتلأت جدرانه بالتشققات بل انهارت بعض تلك الجدران، حيث يقع القصر بوسط مدينة المنيا بشارع كورنيش النيل، ملاصقا لمبنى الاستعلامات السياحية، ويعد من أشهر قصور المحافظة، وشهد منذ 10أعوام تقريبًا عدة اعتداءات بهدف هدمه، جعلته يخرج من التسجيل الأثري، وخرج القصر من إشراف هيئة الآثار، وعاد مرة أخرى لإشراف محافظة المنيا؛ نتيجة الاعتداءات وطمس زخارفه وجماله المعمار.

وفي وسط مدينة المنيا، قصر "صاروفيم"، والذي أنشأه أحد أثرياء المنيا قديمًا ويُدعى شلبي صاروفيم باشا عام 1906 على مساحة 4 أفدنة تقريبًا، وكان ملتقى للبشوات والأثرياء من الجنسيات المتعددة وخاصة الإيطاليين والبريطانيين؛ نظرًا لوقوعه في حي السرايا الذي كان يقطنه العديد من أصحاب تلك الجنسيات، وكان دائمًا ما يعقد بداخله الحفلات الكبيرة، حتى استقبل القصر أول مصعد (أسانسير) في صعيد مصر.

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كما أن القصر مر بحقب عديدة حيث اشتراه الاتحاد الاشتراكي من أصحابه في أوائل الستينيات بحوالي 40 ألف جنيه، وفي عهد الرئيس الراحل أنور السادات خُصص هذا القصر ليكون مقرًا للحزب الوطني وقد ظل مقرًا للحزب في مدينة المنيا حتى قيام ثورة 25يناير، وتبلغ مساحته الخارجية الحالية حوالي 3 آلاف و360 مترا، ومساحة منشآت القصر 615 مترا، ويتكون من ثلاثة طوابق.

من جانبه، أكد مجدي عبد الله مدير منطقة آثار شمال المنيا، أن السبب وراء الإهمال الذي يضرب القصور التاريخية في محافظة المنيا، وعدم ترميمها، هو رد المجلس الأعلى للآثار المعتاد بـ«عدم وجود الميزانية المناسبة».