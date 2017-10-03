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أبو مازن: خلاقتنا مع حماس باقية لأنها لم تخرج من ثوبها

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أبو مازن: خلاقتنا مع حماس باقية لأنها لم تخرج من ثوبها أبو مازن: خلاقتنا مع حماس باقية لأنها لم تخرج من ثوبها

التحرير

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الإثنين، إن الأجواء الفسلطينية تشهد الآن مرحلة جديدة ويجب على حركتي فتح وحماس نسيان الماضي.

 وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي»: «عندما أذهب إلى غزة لن ألوم أو أعاتب أحد، فنحن أولاد اليوم، فنحن في مرحلة جديدة ويجب أن ننسى الماضي والخلافات، ونحن نعرف أن بيننا وبين حماس خلافات، فستبقى هذه الخلافات، فحماس حركة إسلامية، فلم تخرج من ثوبها».

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وتابع: «نختلف معها أيدولوجيًا ولكنها جزء من الشعب الفلسطيني، وعندما يريدون الانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية يجب أن يتوائموا ويلتزم بسياسة المنظمة».

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التحرير

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