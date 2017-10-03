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تعيين ثاني مأذونة شرعية في محكمة الأسرة بأسوان

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تعيين ثاني مأذونة شرعية في محكمة الأسرة بأسوان تعيين ثاني مأذونة شرعية في محكمة الأسرة بأسوان

التحرير

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قررت محكمة الأسرة بأسوان تعيين مأذونة ثانية سيدة تبلغ من العمر 26 عاما، وتعد أصغر مأذونة على مستوى الجمهورية تتولى هذا المنصب.

وقال مصدر مسؤول بمحكمة الأسرة في أسوان إنه وقع الاختيار على السيدة سمر محمد بركة من قرية بنبان بحرى في مركز دراو، لتولى وظيفة مأذونة شرعية.

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وأشار المصدر إلى أن السيدة سمر حاصلة على ليسانس الحقوق عام 2013، وتقدمت لشغل الوظيفة خلفا لعمها الذى توفى فى نفس العام الذى تخرجت فيه، وتنتظر أصغر مأذونة فى استلام دفاتر الزواج وأحكامه حتى تمارس وظيفتها بالقرية خلال الفترة المقبلة.

وتعد سمر ثاني سيدة داخل محافظة أسوان تتولى وظيفة مأذونة شرعية، بعد السيدة أم كلثوم محمد يونس، ابنة قرية غرب أسوان النوبية والتى صدر لها قرار فى شهر مايو الماضى من العام الحالى لتولى هذا المنصب أيضا.

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التحرير

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