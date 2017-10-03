تشكيل لجنة برلمانية لفحص المخالفات داخل مستشفى الفرنساوي بالغربية

التحرير

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قال النائب البرلماني الدكتور عبدالمنعم شهاب إن المستشفى التعليمي العالمي التابع لجامعة طنطا، في الغربية، والمعروف بـ"الفرنساوي" يعاني من نقص شديد في الإمكانيات.

وأشار شهاب في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، اليوم الاثنين، إلى أنه من المفترض أن يعمل المستشفى بقوة ألف سرير، ولا يوجد به سوى 300 سرير فقط، في ظل الضغط على مستشفى الطوارئ الذي يستقبل المرضى من 4 محافظات.

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وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مستشفى الفرنساوي يعاني أيضا من نقص في التمريض، وعجز بالأطباء بشكل كبير، ما يهدر حق المواطن في الحصول على الخدمات العلاجية.

وكشف شهاب أنه تمت مناقشة أزمة المستشفى بلجنة الصحة في البرلمان وسيتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى من مجلس النواب، لفحص السلبيات داخل المستشفى ومراجعة كافة أعمالها، للوقوف على المخالفات ومحاولة إصلاحها.