حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، الاثنين، بالعديد من الاحداث الهامة، والتي كان أهمها اطلاق نار في ولاية لاس فيجاس الامريكية واجتماع طارئ للحكومة الكتالونية، علاوة على تفجير إرهابي يستهدف قوة تأمين في البحرين.

1- رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي قادة حماس في غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله يصافح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة (أ ف ب)

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله إلى قطاع غزة، حيث أجرى جولة تفقدية في حي الشجاعية ومخيم الشاطئ، لتفقّد أحد المنازل التي دمّرها الاحتلال خلال حربه الأخيرة على القطاع.

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2- حكومة كتالونيا تعقد اجتماع طارئ

مسيرات مؤيدة لانفصال اقليم كتالونيا عن إسبانيا اليوم (أ ف ب)

أعلنت حكومة إقليم كتالونيا أنها ستعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الخطوات القادمة إزاء إعلان استقلالها عن إسبانيا عقب تصويت الملايين من شعب كتالونيا على استفتاء مصحوب باضطرابات وأسفر عن إصابة أكثر من 800 شخص.

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3- اطلاق نار على حفل موسيقي بلاس فيجاس

بكاء أهالي الضحايا بعد الهجوم الارهابي في لاس فيجاس اليوم (أ ف ب)

قالت شرطة لاس فيجاس إن الرجل الذي قتل 50 شخصا وأصاب أكثر من 200 كان ميتا عندما اقتحم رجال الشرطة غرفته الفندقية، التي تطل على الحفل الموسيقي الذي تم استهدافه .

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4- المئات من داعش يسلمون أنفسهم للبيشمركة الكردية في كركوك

دبابة تابعة للقوات العراقية تطارد عناصر داعش (أ ف ب)

أفاد مصدر أمني عراقي بأن المئات من عناصر داعش الفارين من معارك تحرير قضاء الحويجة سلموا أنفسهم إلى قوات البيشمركة في محاور انتشارها قرب مدينة كركوك 250 كيلومترا شمالي بغداد.

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5- تفجير إرهابي يستهدف قوة تأمين في البحرين

قوات الأمن البحرينية تحيط موقع الحادث (أ ف ب)

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إصابة خمسة من رجال الشرطة في تفجير إرهابي استهدف "عزاء الديه" بالعاصمة المنامة.

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