​مفتي الجمهورية يدين حادث إطلاق النار بـ"لاس فيجاس" الأمريكية

كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع بمدينة "لاس فيجاس" الأمريكية، وأسفر عن قتل 58 شخصا وإصابة 500 آخرين.

ودعا المفتي، في بيان صحفي، أصدره مساء الإثنين، المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة العنف بكافة أشكاله وألوانه باعتباره خطرا يهدد جميع دول العالم.

وأكد علام، أن الإرهاب والعنف خطر يهدد العالم بأسره، وأنه لاسبيل للتخلص من خطره والقضاء عليه إلا بالتعاون التام بين مختلف دول العالم على كافة المستويات خاصة الفكرية، حتى نحصن كافة المجتمعات على مستوى العالم من مخاطر التطرف والإرهاب.

وشدد المفتي على أن الإرهاب والعنف لادين ولاوطن له، وأن كافة الشرائع والأديان السماوية لكل صور الاعتداء على المدنيين الأبرياء وترويعهم دون وجه حق.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء للشعب والحكومة الأمريكية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.