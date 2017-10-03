10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذبحة لاس فيجاس عمل من الشر الخالص، في حين قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن بناء الدولة الفلسطينية سيتم طوبة طوبة، فيما قال رئيس إقليم كتالونيا كارليس بيجديمونت إنهم لا يخططون لانفصال صادم مع الحكومة الإسبانية في مدريد.

1 - ترامب: مذبحة لاس فيجاس "عمل من الشر الخالص"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذبحة التي وقعت في لاس فيجاس خلال حفل موسيقي بأنها كانت "عملا من الشر الخالص" وذلك في كلمة بثها التليفزيون عقب حادث إطلاق النار الذى أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين.

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2- بابا الفاتيكان: حادث لاس فيجاس مأساة عبثية

فرنسيس الأول بابا الفاتيكان (ارشيفية)

أعرب البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، عن مواساته لضحايا هجوم لاس فيجاس وذويهم، ووصف الحادث بأنه "مأساة عبثية". ونشر الفاتيكان نص البرقية التي أرسلها، إلى أسقف لاس فيجاس جوزيف انتوني بيبي، والتي قال فيها :" صلواتي من أجل كل مصابي وقتلى الاعتداء".

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3- جوتيريش: مصدوم حيال هجوم لاس فيجاس

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش (أرشيفية)

أعرب انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن صدمته حيال الهجوم الذي وقع في لاس فيجاس في الولايات المتحدة وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وأمام مجموعة من الصحفيين في نيويورك، قال فرحان حق المتحدث باسم جوتيريش إن الأمين العام للأمم المتحدة " كان مصدوما ومنزعجا من هذا الهجوم المفزع في لاس فيجاس".

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4- بوتين: هجوم لاس فيجاس وحشي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره الأمريكي دونالد ترامب في هجوم لاس فيجاس، الذي أوقع، عشرات الضحايا ومئات المصابين. جاء ذلك في برقية تعزية أرسلها الرئيس بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيه الهجوم بأنه وحشي.

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5- سارة ساندرز: النقاش حول تشديد قوانين حيازة السلاح سابق لأوانه

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز (أرشيفية)

أعلن البيت الأبيض أنه من السابق لأوانه إجراء نقاش حول تشديد قوانين حيازة السلاح على خلفية الهجوم الذي وقع في لاس فيجاس وأسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين.

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6- أبو مازن: نبني الدولة الفلسطينية "طوبة طوبة"

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (أرشيفية)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إنه سيأتي الوقت الذي نحصل فيه على دولة فلسطينية، لكن هناك حكومة متحكمة في سياسة إسرائيل وهي متعنتة وترفض دولة فلسطين. وتابع في حوار مع "إكسترا نيوز": "نحن نبني الدولة الفلسطينية "طوبة طوبة"، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت وصبر، مشيرًا إلى أن الفلسطينين شعب مرابط.

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7- الأحمد: نجاح المهمة في غزة سيفتح المجال لخطوات أخرى بالمصالحة

مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة "فتح" عزام الأحمد (أرشيفية)

قال مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة "فتح" عزام الأحمد، إن نجاح مهمة حكومة الوفاق الفلسطينية في قطاع غزة "سيفتح المجال لخطوات أخرى" باتجاه إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.

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8- الحمد لله: الحكومة تسلمت مهامها بموجب اتفاق القاهرة

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد لله إلى قطاع غزة لأول مرة منذ سنوات لتسلم الحكومة مهامها من حركة غزة التي كانت تسيطر على القطاع بعد إعلانها حلّ اللجنة الإدارية (الحكومة) استجابة لطلب مصر.

وعقد الحمد الله، مؤتمرا صحفيا في معبر بيت حانون شمال قطاع غزة عقب وصوله مباشرة. وقال إن أولوية الحكومة تخفيف معاناة أهل القطاع الذي تحاصره ىإسرائيل منذ سنوات.

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9- رئيس إقليم كتالونيا: لا نخطط لانفصال صادم مع إسبانيا

رئيس إقليم كتالونيا كارليس بيجديمونت (أرشيفية)

قال رئيس حكومة إقليم كتالونيا، كارليس بيجديمونت، إنه لا يخطط لانفصال "صادم" مع إسبانيا، بل يرغب في تفاهم جديد مع الحكومة المركزية في مدريد في أعقاب استفتاء الاستقلال الأحد.

وقال مسؤولون كتالونيون إن الناخبين صوتوا بأغلبية كبيرة لصالح الانفصال.

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10- ماكرون: فرنسا متمسكة بوحدة إسبانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي تمسكه بالوحدة الدستورية لإسبانيا، حسبما ذكر، الاليزيه غداة استفتاء الاستقلال بكتالونيا الذي تخللته أعمال عنف.

وقال ماكرون - خلال إتصال هاتفى مع رئيس الحكومة الاسبانية - إنه لا يوجد سوى محاور واحد لإسبانيا و هو متمثل في شخص راخوي.

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