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بعد 4 أيام.. إنقاذ قطة سقطت أسفل عمود إنارة بالمنصورة (صور)

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مصراوي Masrawy

بعد 4 أيام.. إنقاذ قطة سقطت أسفل عمود إنارة بالمنصورة (صور)

12:14 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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نادي أسوان يخطر اتحاد الكرة بواقعة اختفاء

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نادي أسوان يخطر اتحاد الكرة بواقعة اختفاء "حمادة السيد"

الدقهلية - رامي القناوي:

نجحت قوات الحماية المدنية بالمنصورة، بمساعدة طبيب بيطري، في استخراج قطة سقطت أسفل عمود إنارة، بعد بقائها 4 أيام وإطعام إحدى الفتيات لها حتى إتمام استخراجها خلال مدة تجاوزت الثلاث ساعات.

كان اللواء أيمن الملاح؛ مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من سيدة، بسماع صوت قطة أسفل عمود إنارة بشارع فخر الدين خالد، وأكدت أنها توجد تحت العمود.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء مروان عبد المعطي، والدكتور إيهاب عباس، طبيب بيطري، وأحد المعنيين بحماية الحيوانات، وجرى عمل فتحة بطول ٣٠ سم بعرض العمود، واستمرت محاولات الإنقاذ أكثر من ٣ ساعات حتى انتشال القطة دون إصابتها بأي مكروه.

تحرر محضر بالواقعة، واصطحاب القطة لمستشفى بيطري للفحص وتلقي العلاج.

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