" نوعية المنوفية" تحظر دخول الطلاب والطالبات بـ"البنطلون الممزق"

المنوفية مروة فاضل:

منعت كلية التربية النوعية بمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، على مدار يومين، عددًا من الطلاب والطالبات من دخول الكلية وذلك بسبب قصات الشعر المختلفة للشباب، وارتداء الملابس غير اللائقة والبنطلونات الممزقة "المقطعة"، وكذلك وضع مساحيق التجميل بشكل مبالغ فيه.

وقالت الدكتورة حنان بشار، عميد الكلية، إنه جرى اتخاذ قرار بمجلس الكلية منذ نهاية السنة الماضية، بمنع التدخين وقصات الشعر الغريبة، وكذلك الملابس غير اللائقة بالحرم الجامعي ووضع مساحيق التجميل بشكل لافت للانتباه.

وأكدت عرض فيلم بالكلية عن أضرار التدخين وقصات الشعر الغريبة، وذلك لتنبيه الطلاب بضرورة التحلي بالأخلاق والمظهر الجيد.

وأضافت، بشار، أنه جرى تحذير الطلاب منذ أول أسبوعين للدراسة، وبدأ منع دخول الكلية في الأسبوع الثالث.

وتابعت، أنها واجهت موجة غضب من عدد من الطلاب الذين أكدوا لها أنها حرية شخصية، وحاولت اقناعهم بأنه قرار أخلاقي وأصبح قرار مجلس الكلية، لافتة إلى تنفيذ القرار بمعاونة الأمن ورعاية الشباب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشارت وكيل الكلية، إلى أنه بعد القرار صار هناك التزام واضح مع عدد من الطلاب، مشددة على مسئولي الأمن ضبط النفس تجاه الطلاب.