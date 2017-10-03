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رسميًا..إقالة مجلس إدارة اتحاد جدة السعودي

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رسميًا..إقالة مجلس إدارة اتحاد جدة السعودي رسميًا..إقالة مجلس إدارة اتحاد جدة السعودي

التحرير

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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية ، إقالة مجلس إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي رسميًا.

وكلف «آل الشيخ»، حمد الصنيع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يقدم أعضاء مجلسه خلال ثلاثة أيام بعد جلسة مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تمهيدا لاعتمادهم.

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ويلعب الدولي المصري، محمود عبد المنعم «كهربا»، في صفوف الفريق مُعارًا من  منذ الموسم الماضي، حيث واجه الفريق العديد من الأزمات المالية مما أدي لخصم 6 نقاط من رصيده الموسم الماضي مما كلفه خسارة لقب الدوري.

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التحرير

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