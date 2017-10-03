نجم مانشستر سيتي يغادر المنتخب الإنجليزي للإصابة

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غادر فابيان ديلف، لاعب وسط نادي مانشستر سيتي، معسكر المنتخب الإنجليزي قبل مواجهة نظيره السلوفيني ضمن تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان قد تعرض ديلف لإصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأعلن الاتحاد الإنكليزي أنه تم استدعاء هاري وينكز لاعب وسط توتنهام هوتسبير لتشكيلة المنتخب الوطني لأول مرة عقب استبعاد فابيان ديلف وفيل جونز وذلك قبل مباراتي سلوفينيا وليتوانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2018 هذا الأسبوع.