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«ديبكا»: الإخوان يبثون «أحرار 25» من السودان أو غزة

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«ديبكا»: الإخوان يبثون «أحرار 25» من السودان أو غزة «ديبكا»: الإخوان يبثون «أحرار 25» من السودان أو غزة
- مصادر غربية: إذا تأكدت صحة بث القناة من «غزة» سيكون رد فعل الجيش المصرى عنيفاً

كتب : عبدالعزيز الشرفى منذ 58 دقيقة

قال موقع «ديبكا» الاستخباراتى الإسرائيلى، إن مصادر مخابراتية غربية أكدت أن قناة «أحرار 25»، التى أطلقها تنظيم الإخوان مؤخراً، وتتعمد تشويه صورة الجيش المصرى وتشبيه الفريق أول عبدالفتاح السيسى، ولواءات الجيش، بجنرالات الجيش الإسرائيلى، تُبث من خارج ، من قطاع غزة أو من داخل السودان.

وأوضحت المصادر، لـ«ديبكا»، أنها نقلت المعلومات التى حصلت عليها للسلطات الأمنية المصرية، ما دفعها إلى تعقب القناة لمحاولة معرفة الدولة مصدر البث، مؤكدة أنه حال التأكد من أن مصدر البث قطاع غزة، فإن رد فعل الجيش المصرى سيكون عنيفا، حيث إن الأمر يرتبط بهروب 6 من قادة الإخوان، على رأسهم محمود عزت، نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان، إلى غزة منذ أسبوع، لإدارة العمليات الإرهابية ضد الجيش المصرى من هناك، خاصة مع استغلال العلاقات والاتصالات بين «حماس» والجماعات الجهادية فى سيناء، لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأضاف الموقع أن مصادر مخابراتية غربية أكدت أن قيادات الجيش المصرى قررت إنهاء حالة العنف التى اجتاحت البلاد مع بدء تظاهرات الإخوان، مشيرة إلى أن «السيسى» اتخذ قراره النهائى بالحرب على الإرهاب والعنف الذى ينتهجه الإخوان، على الرغم من تحذيرات الرئيس الأمريكى باراك أوباما ومستشاريه من أنها قد تتحول إلى «حرب أهلية»، التى رد عليها «السيسى» بأن استمرار أحداث العنف يدفع البلاد إلى هاوية «الحرب الأهلية» خلال الفترة المقبلة.

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