تعرف على قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني

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كتب - كريم عماد

اجتمعت لجنة مسابقات القسم الثاني بجلستها رقم ( 3 ) يوم الاثنين الموافق 2/10/2017

بمقر الاتحاد برئاسة خالد كامل وعضوية كل من محمود مكي ، و محمود هاني ، و محمد أحمد سكر " ومقرر اللجنة أحمد نسيم وقد اتخذت اللجنة من القرارات ما يلي :

أولاً :ملاعب الأندية بجدول المسابقة.

1- اعتمدت اللجنة إقامة مباراة حرس الحدود × كفر الشيخ المحدد لها يوم الخميس 5/10/2017 الساعة الخامسة مساءً بدلاً من الساعة السابعة مساءاً .

2- اعتمدت اللجنة إقامة مباريات النادي الأوليمبي على ملعب إستاد برج العرب الفرعي

" بدون جمهور " بدلاً من إستاد الإسكندرية الرياضي "

3- اعتمدت اللجنة إقامة مباريات نادي بني مزار على ملعب م.ش مطاي بدلاً من ملعب م.ش بني مزار وذلك لرفض الأمن إقامة المباريات على م.ش بني مزار وإخطار من يلزم بتعديل الملعب.

4- اعتمدت اللجنة تأجيل مباراة ناديي ( أبي صقل × الزرقا ) بدوري القسم الثاني الاسبوع الرابع والتي كان مقرر إقامتها يوم الجمعة 6/10 /2017 لموعد يحدد فيما بعد وإخطار من يلزم.

ثانياً : تقارير المباريات :

مباراة ناديي كوكا كولا × الأوليمبي التي أقيمت يوم 28/9/2017

النادي : نادي كوكا كولا الرياضي

الاسم : سيد سعيد الصفة : طبيب نادي كوكا كولا

الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية " مائتان وخمسون جنيهاً " .

مباراة ناديي القناة × أف سي مصر التي أقيمت يوم 29/9/2017

النادي : نادي القناة ا لرياضي

الاسم : أشرف محمد عثمان الصفة : أخصائي العلاج بنادي القناة

الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية " مائتان وخمسون جنيهاً " .

الاسم : الجهاز الفني والإداري والطبي لنادي القناة.

الواقعة : نزول الجهاز الفني والإداري أرض الملعب للاعتراض على قرارات الحكم مما أدى لتعطيل اللعب.

القرار : توقيع غرامة مالية على نادي القناة مقدارها 1000 جنية " ألف جنيهاً " .

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مباراة ناديي شربين × م.ش كوم حماده التي أقيمت يوم 28/9/2017

وبالعرض على لجنة المسابقات القسم الثاني قررت ما يلي :

النادي : نادي شربين الرياضي

الاسم : توفيق السيد السيد الألفي الصفة : لاعب نادي شربين الرياضي

الواقعة : الطرد لما بدر من سلوك غير رياضي تجاه الحكم.

القرار : الإيقاف أربعة مباريات اعتباراً من تاريخ المباراة + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 1000جنية

" ألف جنيهاً " .

مباراة ناديي شربين × م.ش كوم حماده التي أقيمت يوم 28/9/2017

النادي: مركز شباب كوم حماده

الاسم : هاني محمد عبدالعزيز الصفة : ضمن الجهاز الفني بصفه "مترجم".

الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية

" مائتان وخمسون جنيهاً " .

مباراة ناديي نبروه × بني عبيد التي أقيمت يوم 28/9/2017

النادي: نادي بني عبيد الرياضي

الاسم : عادل صديق الصفة : المدير الفني لنادي بني عبيد

الواقعة : الطرد لنزوله أرض الملعب للاعتراض على قرارات الحكم.

القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500جنية

" خمسمائة جنيهاً " .

مباراة ناديي كفر الشيخ × أبو قير للأسمدة التي أقيمت يوم 28/9/2017

النادي: نادي أبو قير للأسمدة الرياضي

الاسم : محمد طلعت محمد الصفة : لاعب نادي أبو قير للأسمدة

الواقعة : الطرد لمنع هدف محقق .

القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.

الاسم : محمد جمعه عطوه الصفة : مدرب حراس المرمى

الواقعة : الطرد لنزوله أرض الملعب للاعتراض على قرارات الحكم.

القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500جنية

" خمسمائة جنيهاً " .

مباراة ناديي العاب دمنهور × بلدية المحلة التي أقيمت يوم 28/9/2017

النادي: نادي ألعاب دمنهور الرياضي

الاسم : باسم سعد الرجال الصفة : مدرب نادي العاب دمنهور

الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية

" مائتان وخمسون جنيهاً " .

مباراة ناديي فاركو × حرس الحدود التي أقيمت يوم 28/9/2017

النادي: نادي حرس الحدود الرياضي

الواقعة : تأخر نزول الفريق لأرض الملعب لمدة ثلاثة دقائق .

القرار : التنبيه على النادي بالالتزام بتوقيت المباريات مستقبلاً كونها أول مرة وعدم التكرار مستقبلاً.

مباراة ناديي المنصورة × الحمام التي أقيمت يوم 28/9/2017

النادي : نادي الحمام الرياضي

الاسم : جمال عبدالسلام الصفة : المشرف العام لنادي الحمام

الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية

" مائتان وخمسون جنيهاً " .

الاسم : الجهاز الفني والإداري والطبي لنادي الحمام

الواقعة : النزول لأرض الملعب للاعتراض على قرارات الحكم مما أدى لتوقف المباراة خمسة دقائق.

القرار : توقيع غرامة مالية على نادي الحمام مقدارها 1000 جنية " الف جنيها " .

الاسم : أحمد علي الصفة : طبيب نادي الحمام

الواقعة : لنزوله أرض الملعب وما بدر منه تجاه الحكم من سلوك غير رياضي.

القرار : الإيقاف أربعة مباريات اعتباراً من تاريخ المباراة + توقيع غرامة مالية عليه مقدراها 1000 جنية " الف جنيهاً

مباراة ناديي تليفونات بني سويف × المدينة المنورة التي أقيمت يوم 30/9/2017

النادي: نادي المدينة المنورة الرياضي

الاسم : نور صلاح جمال الصفة : مساعد مدرب نادي المدينة المنورة

الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية

" مائتان وخمسون جنيهاً " .

مباراة ناديي الجونة × سوهاج التي أقيمت يوم 30/9/2017

النادي : نادي الجونة الرياضي

الاسم : خالد صبحي أحمد الصفة : لاعب نادي الجونة الرياضي

الواقعة : الطرد لمنع هدف محقق.

القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.

مباراة اتحاد الشرطة × الترسانة التي أقيمت يوم 29/9/2017

النادي : نادي اتحاد الشرطة الرياضي

الاسم : طارق جمال مصلحي مرسي السيد الصفة : لاعب نادي اتحاد الشرطة

الواقعة : الطرد لحصوله على إنذارين في المباراة.

القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.

مباراة الفنار × كهرباء الإسماعيلية التي أقيمت يوم 29/9/2017

النادي : نادي كهرباء الاسماعيلية

الاسم : محمد السيد السيد عبدالرحمن الصفة : لاعب نادي ك. الإسماعيلية

الواقعة : الحصول على الإنذار الثالث.

القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة المذكورة بعالية.

مباراة السلام بإسنا × النصر للتعدين التي أقيمت يوم السبت 30/9/2017م .

أحيطت اللجنة علماً بما جاء بتقرير السيد حكم ومراقب المباراة لما ورد من أحداث أثناء إقامة المباراة.

وقررت اللجنة : مخاطبة لجنة الحكام الرئيسية للإستفسار عن بعض الأمور بما ورد بتقرير الحكم وإرجاء القرار للجلسة القادمة.