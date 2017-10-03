حسام حسن يعود للملاعب مرة أخرى.. تعرف على السبب

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يعود حسام حسن المدير الفني للنادي المصري إلى الملاعب مرة أخرى من خلال المباراة التي ستجمع بين قدامى المصري والمريخ البورسعيدي بقيادة أحمد جوهر فى مهرجان إعتزال لاعب النادي المصري السابق أسامة السيد، ومن المقرر أن تقام هذه المباراة غدًا الثلاثاء فى تمام الساعة الرابعة عصرًا على ملعب المريخ.

ويلاقى الفريق الأول للنادي المصري نظيرة المريخ البورسعيدي غدا على ملعب المريخ عقب مباراة قدامى المصري والمريخ في تمام الساعة الخامسة مساء في إطار مهرجان اعتزال أسامه السيد.

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الجدير بالذكر أن اللاعب أسامة السيد والبالغ من العمر 34 عاما كان قد ترعرع في صفوف نادي المريخ قبل أن ينضم للمصري خلال فترة الانتقالات الشتوية موسم 2005/2004 ليلعب لصفوف القلعة الخضراء لموسمين ونصف الموسم قبل أن ينتقل لصفوف فريق انبي مطلع موسم 2008/2007 ومنه لصفوف نادي المقاولون العرب وبعدها لصفوف زعيم الثغر الاتحاد السكندري.