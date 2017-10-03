أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

المحمدي: ما تعلمته في الاحتراف أطبقه في المنتخب (فيديو)

Google+ Print
المحمدي: ما تعلمته في الاحتراف أطبقه في المنتخب (فيديو) المحمدي: ما تعلمته في الاحتراف أطبقه في المنتخب (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد أحمد المحمدي، نجم الوطني، أن جميع اللاعبين دخلوا معسكر مباراة الكونغو وسط حالة تركيز شديد، وأن هناك حالة من التفاؤل لدي الجميع.

ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر، في لقاء «حلم المونديال»، حيث سيتأهل المنتخب رسميًا في حالة فوزه، إذا تعثرت أوغندا أمام غانا.  

وأضاف «المحمدي»، خلال تصريحاته اليوم الاثنين، لقناة ON sport، أنه تعلم من تجربته الاحترافية التدرب بقوة بغض النظر عن مشاركته في المباريات من عدمها، مشيدًا بالروح الرائعة التي تسيطر على المعسكر، قبل المباراة المرتقبة.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)