المحمدي: ما تعلمته في الاحتراف أطبقه في المنتخب (فيديو)

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أكد أحمد المحمدي، نجم المنتخب الوطني، أن جميع اللاعبين دخلوا معسكر مباراة الكونغو وسط حالة تركيز شديد، وأن هناك حالة من التفاؤل لدي الجميع.

ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر، في لقاء «حلم المونديال»، حيث سيتأهل المنتخب رسميًا في حالة فوزه، إذا تعثرت أوغندا أمام غانا.

وأضاف «المحمدي»، خلال تصريحاته اليوم الاثنين، لقناة ON sport، أنه تعلم من تجربته الاحترافية التدرب بقوة بغض النظر عن مشاركته في المباريات من عدمها، مشيدًا بالروح الرائعة التي تسيطر على المعسكر، قبل المباراة المرتقبة.