نادي أسوان يخطر اتحاد الكرة بواقعة اختفاء "حمادة السيد"

أسوان - إيهاب عمران:

أرسل مسئولو نادي أسوان الرياضي، برئاسة الدكتور حسن عبد القادر، خطابًا إلى اتحاد الكرة المصري، لإخطارهم بواقعة اختفاء كابتن الفريق حمادة السيد، الذي جرى القبض عليه من قوات الأمن، الخميس قبل الماضي.

وأخطر مسئولو أسوان، الجبلاية بفترة تغيب اللاعب منذ اختفائه لإثبات حالة، على خلفية القبض على اللاعب وحبسه على ذمة قضية أمنية.

وفي نفس السياق، طالب مسئولو أسوان، العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بشكل ودي، التدخل لمحاولة حل الأزمة ومساعدة اللاعب في تجاوز تلك الأزمة والعودة لصفوف فريقه من جديد.

يذكر أن حمادة السيد يغيب عن تدريبات أسوان منذ الخميس 21 سبتمبر الماضي، بسبب القبض عليه من قبل قوات الأمن لاتهامه في إحدى القضايا الأمنية.