تركيا ترسل مزيدا من التعزيزات إلى الحدود السورية

هطاي (تركيا) - (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن تركيا تواصل ارسال تعزيزات عسكرية إلى وحداتها جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنه وصلت إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا، اليوم الإثنين، قافلة جديدة من التعزيزات العسكرية التي يرسلها الجيش التركي إلى وحداته العاملة بالقرب من الحدود السورية.

وبحسب وكالة الأناضول، فإنّ القافلة الجديدة تتضمن وقودا للمركبات العسكرية، و4 شاحنات محملة بحواجز ضد الرصاص من أجل أمن الجنود، وعدد من الآليات العسكرية.

وعقب وصول التعزيزات العسكرية إلى قضاء ريحانلي، تمّ نقلها على شكل أرتال إلى الوحدات المتمركزة قرب الحدود السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كان الجيش التركي قد أرسل، خلال الأيام الماضية، تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على طول الحدود مع سوريا بولايتي كليس وهطاي جنوبي البلاد.

تأتي هذه التعزيزات عقب قيام الجيش التركي، وفقا لوسائل اعلام تركية، بارسال قوات ومركبات مدرعة عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى الجانب السوري في إطار التحضيرات لإقامة منطقة خفض توتر في مدينة إدلب، بموجب اتفاق استانا.