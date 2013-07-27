مظاهرات حاشدة بمطروح تأييداً للقوات المسلحة واالشرطة

تظاهر عدد كبير بمدينة مرسى مطروح تأييداً للقوات المسلحة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم حيث خرجت مظاهرة في جمعة “لا للإرهاب” من أمام مقر نقابة المحامين وجابت بعض الشوارع ثم انطلقت إلى غرب المدينة لتلتقي بمتظاهري ميدان عبد المنعم رياض أمام مسجد الروضة .

انضمت المسيرة التي انطلقت من أمام نقابة المحامين إلى المتظاهرين بميدان عبد المنعم رياض للمشاركة في فعاليات “جمعة لا للإرهاب” لدعم الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب .

كما شارك عدد من مشايخ وعمد القبائل البدوية بمحافظة مطروح المتظاهرين، معلنين دعمهم وتفويضهم للقوات المسلحة بمواجهة الإرهاب بكل حزم والقضاء عليه. وألقى بعض العمد والمشايخ كلمات على المتظاهرين.

وقد حلقت إحدى الطائرات العسكرية عدة مرات فوق المشاركين في جمعة “لا للإرهاب” بميدان عبد المنعم رياض وسط هتاف المتظاهرين تأييدا للجيش وهم يلوحون بأعلام مصر ،وأضواء الليزر وإطلاق الألعاب النارية في سماء الميدان فرحا بالطائرة .