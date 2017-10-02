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وزير الخارجية الإيراني يصل قطر قادما من سلطنة عمان

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإيراني يصل قطر قادما من سلطنة عمان

11:26 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

وزير الخارجية الإيراني يصل قطر قادما من سلطنة عمان

وزیر الخارجیة الإیرانی محمد جواد ظریف

الدوحة/طهران - (د ب ا)

وصل وزیر الخارجیة الإیرانی محمد جواد ظریف، مساء الیوم الاثنین، إلي العاصمة القطریة الدوحة قادما من العاصمة العمانیة مسقط.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) ان ظريف التقى ،خلال زیارته الي مسقط التی كان قد وصلها صباح الیوم، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ووزیر الخارجیة یوسف بن علوی، حیث بحث معهما فی العلاقات الثنائیة واهم التطورات الاقلیمیة.

كانت تقارير إخبارية إيرانية ذكرت في وقت سابق أن مباحثات ظريف في عمان ستتطرق إلى أحدث التطورات في العراق وسورية واليمن، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، والتعاون في مجالات الطاقة ونقل الغاز إلى سلطنة عمان والهند.

وأضافت إرنا أن الوزیر ظریف سوف يلتفي غدا الثلاثاء امیر دولة قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثانی ووزیر الخارجیة الشیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی.

وهذه هی أول زیارة لمسؤول ایرانی رفیع المستوي الي الدوحة بعد نشوب الخلافات بین قطر من جهة والسعودیة وحلفائها من جهة اخري خلال الاشهر الاخیرة.

يشار إلى أن خفض التمثيل الدبلوماسي بين ايران وقطر كان من بين الطلبات التي تقدمت بها ومصر والبحرين والإمارات لاعادة العلاقات مع الدوحة التي كان قد تم قطعها معها متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر هذا الاتهام ورفضت الطلبات بوصفها "غير واقعية و "تهدف للحد من سيادة قطر".

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