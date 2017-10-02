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الجيش السوري يعلن إحباط هجوم لـ"داعش" بدير الزور

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مصراوي Masrawy

الجيش السوري يعلن إحباط هجوم لـ"داعش" بدير الزور

11:22 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

الجيش السوري

دمشق - (أ ش أ):

أعلن مصدر عسكري بالجيش السوري نجاح قواته في استعادة 3 قرى بمنطقة جب الجراح خلال عمليات عسكرية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي في الجيب المحاصر في ريف حمص الشرقي.

وقال المصدر العسكري السوري إن وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضد تجمعات تنظيم داعش الإرهابي واستعادت مساء اليوم السيطرة على قرى القاسمية الشمالية وربيعة ومغيزيل شمال شرق جب الجراح، مشيرا إلى أن عمليات السيطرة أسفرت عن القضاء على العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير أسلحتهم وعتادهم ، مبيناً أن وحدات الهندسة في الجيش قامت بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الشوارع ومنازل المواطنين.

وأضاف أن وحدات من الجيش السوري أحبطت هجوماً إرهابياً عنيفاً لتنظيم داعش على نقاط عسكرية في محيط مدينة السخنة شرق مدينة تدمر بنحو 70 كم ، فيما تم رصد رتل آليات لتنظيم (داعش) الإرهابي يتحرك في عمق البادية السورية على محور المحطة الثالثة باتجاه مدينة السخنة.

وقال إن وحدات الجيش السوري قامت بتغطية من الطيران الحربي تعاملت مع الهجوم الإرهابي بالأسلحة المناسبة ما أسفر عن تدمير 7 آليات على الأقل ومقتل وإصابة العديد من الإرهابيين ، وذلك في منطقة المحزم جنوب غرب مدينة السخنة.

وأشار المصدر السوري الى أن تنظيم داعش الإرهابي حاول التسلل باتجاه مدينة السخنة التي أعاد الجيش السوري السيطرة عليها ، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل ، وتكبد التنظيم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

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Asha

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