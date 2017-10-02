«تربية نوعية المنوفية» تمنع دخول الطالبات بـ«مكياج زيادة»

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كتبت - أمل محمود

طبقت كلية التربية النوعية جامعة المنوفية قرارا يمنع دخول الطالبات اللاتي يتزيّنّ بالمساحيق بشكل مبالغ فيه أو من يرتدين ملابس غير لائقة.

وقالت الدكتورة حنان يشار، عميدة كلية التربية النوعية، إنه تم تطبيق قرار يمنع السماح بدخول الطالبات الكلية ممن ارتدين الملابس الغير لائقة ووضعن مساحيق التجميل بشكل مبالغ فيه، لافتة إلى تطبيق القرار على الطلاب المخالفين في الزي أيضا.

وأوضحت يشار، في بيان لها اليوم الإثنين، أن القرار الذي تم تطبيقه على مدار يومين اتخذه مجلس الكلية منذ نهاية السنة الماضية، ومنع أيضا التدخين وقصات الشعر الغريبة وكذلك الملابس الغير لائقة بالحرم الجامعي ووضع مساحيق التجميل بشكل كبير ولافت للانتباه، مؤكدة أن هناك التزاما واضحا مع عدد من الطلاب وأصبحت أعداد الممنوعين تقل.

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وأشارت العميدة إلى أن الكلية صنعت فيلمًا عن التدخين وقصات الشعر الغريبة وعرضته لتنبيه الطلاب بضرورة التحلي بالأخلاق والمظهر الجيد.

وأضافت يشار أنه إدارة الكلية حذرت الطلاب في أول أسبوعين للدراسة، وبدأت في تطبيق القرار بالأسبوع الثالث.

ولفتت إلى أنها واجهت موجة غضب من عدد من الطلاب الذين أكدوا لها أن الملبس حرية شخصية وحاولت إقناعهم بأنه من الأخلاقيات والمظهر العام، منوهة إلى تشديدها على أفراد الأمن ورعاية الشباب وأعضاء هيئة التدريس بتطبيق القرار.