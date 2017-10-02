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مفوض الإعلام في «فتح»: تغيير حماس لموقفها يفرض الوضع القائم

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مفوض الإعلام في «فتح»: تغيير حماس لموقفها يفرض الوضع القائم مفوض الإعلام في «فتح»: تغيير حماس لموقفها يفرض الوضع القائم

التحرير

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قال مفوض الإعلام والثقافة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ناصر القدوة، إن الجديدة تريد التمكين بشكل كامل داخل قطاع غزة، ويجب على حركة حماس التخلي عن القطاع بشكل كامل.

وأضاف "القدوة"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي»: «لا نقاش حول وجود السلاح في يد الأجهزة الأمنية وتحت سيطرة الحكومة، أما سلاح المقاومة أو ما يعرف بسلاح المنظمات هو أمر يجب أن يناقش فلا شيء خارج طاولة النقاش، فيجب أن تكون هناك فترة حكم سليمة لفتح حتى لا يتكرر سيناريو لبنان».

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وتابع القدوة: «لا نريد تدخلا خارجيا من أي دولة كانت ولن نسمح بذلك، وأما فهي قصة أخرى، فلا نرى فيها مصر أي تهديد للمصالح الفلسطينية، وفهي حريصة على إنجاز الاستقلال الوطني، وشكرا للدول العربية على دعمها لنا».
وعلى صعيد الدعم الذي تحظى به حركة حماس من دول أخرى مثل قطر وتركيا وإيران، فعلق القدوة، قائلا: «
تغيرت الأمور على الصعيد التحالفات بالنسبة لحماس، وأولها ما حدث في مصر فلن تعود الأمور إلى ما كانت عليه وحماس تعرف ذلك، فتغيير الموقف مسألة موضوعية يفرض الوضع القائم».

واستكمل: «ظروف الحلفاء التقلديين تغيرت فهم غير قادرين على لعب نفس الدور الذي مارسوه سابقًا مع حماس».
وواصل: «بدون غزة لن تكون هناك دولة فلسطينية، ولا نريد كيان منفصل داخل قطاع غزة لأنه تهديد للأمن القومي العربي».

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التحرير

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