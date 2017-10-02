انقطاع مياه الشرب عن قرية بالدقهلية 3 أشهر (صور)

التحرير

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كتب – كارم الديسطي

اشتكى أهالى قرية أبو بدوي التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، من انقطاع مياه الشرب عنهم بشكل كامل منذ حوالي 3 أشهر، مما يضطرهم لشراء المياه من بعض السيارات ذات الخزانات الكبيرة في حين يلجأ الغالبية إلى الترع لسد حاجتهم.

قال محمد أحمد حسن، أحد أهالي قرية أبو بدوي، إنهم يعانون من تكرار انقطاع المياه منذ شهر رمضان، لافتا إلى أنهم يضطرون للجوء إلى الترع لسد حاجتهم في حين يحصلون على مياه الشرب من قرية المعصرة التي تبعد عنهم بـ5 كيلو مترات، فيما يلجأ الأغنياء وأصحاب المزارع إلى شراء المياه من سيارات الرفع ويصل سعر تحويلة مياه الخزان إلى 350 جنيها.

وأضاف حسن أنهم يهدرون أكثر من 6 إلى 7 ساعات يوميًا في البحث عن مياه الشرب، من خلال الانتقال بالعربات الكارو من قرية لأخرى لملأ الجراكن من أجل استخدامها في الطهي والشرب، مشيرًا إلى أنهم المسؤولين بالمحافظة وعدوهم بحل تلك الأزمة ولكن دون جدوى.

وأوضح عصام السيد، أحد أهالي القرية، أنهم قطعوا الطريق المؤدى إلى مدينة بلقاس لإيصال أصواتهم إلى المسؤولين، وبالفعل تحرك مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية إلى القرية واستمعوا لشكوانا ووعدوا بحل المشكلة حينها بشرط فتح الطريق، واستجبنا لمطالبهم إلا أنهم لم ينفذوا وعودهم لنا وهددونا بالحبس إذا قطعنا الطريق مرة أخرى.

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ونفى المهندس عزت الصياد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ما جاء على لسان الأهالي من أن الانقطاع مستمر عن القرية منذ ثلاثة أشهر.

وقال الصياد لـ"التحرير" إن الشركة تقوم بعمل مناوبات بين القرية وعدد من القرى المجاورة لها لإيصال المياه إليها لعدة ساعات يوميًا، مشيرًا إلى أنهم يحاولون حل المشكلة وأي عجز يكون خارج عن إرادة العاملين بالشركة ومتعلق بالقوة الإنتاجية للمحطات.

وأردف بأن مركز بلقاس من الأماكن التي تعاني من ضعف مياه الشرب كونه أحد أكبر المراكز على مستوى الجمهورية من حيث المساحة وعدد السكان، متابعا: «يكفي أن يعلم الجميع أن مساحته تساوي 65 % من مساحة محافظة دمياط».

وبيّن رئيس شركة مياه الشرب أن الإنتاج الحالي من المياه في محطات بلقاس لا يكفي لتغطية احتياجات السكان، مستكملا: «طالبنا الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بعمل توسعات بكلتا المحطتين لزيادة الإنتاج واستيعاب احتياجات الأهالي».