كرم جبر: ديون الصحف القومية 19 مليار جنيه (فيديو)

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قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، إن إجمالي ديون المؤسسات الصحفية القومية تصل إلى 19 مليار جنيه، مضيفًا: «إلا أننا إذا تفحصنا هذه الديون سنجدها ثلت هذا المبلغ، وذلك ولوجد ديون مختلف عليها إذ أن الدولة تدخلت في مرحلة من المراحل ومنحت المؤسسات معونات».

وأضاف جبر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «كان فيه صندوق اسم صندوق دعم قطاعات الدولة، فالدولة تنظر إلى هذه المعونات على أنها دين أما الصحف تعتبره دعم»، مستطردًا: «البنوك بتتعامل مع المؤسسات الصحفية بمبدأ أن الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب، فإزاي مؤسسة عليها ديون بـ 50 مليون جنيه، تصل إلى مليار جنيه في حسابات البنوك بعد إضافة الفوائد».