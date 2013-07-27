القبض على 8 أشخاص من مؤيدى الرئيس المعزول بالأقصر‎

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بنقطة التفتيش بالبغدادي كمين البغدادي – دائرة مركز شرطة الاقصرمساء امس من ضبط السيارة رقم 6293 ر ق ب التابعة لشركة الزمردة للصناعات الغذائية قيادة المدعو عبد الباسط محمود احمد إبراهيم سن 43 سائق ومقيم الريايينة – دائرة مركز ارمنت قادمة من ارمنت في اتجاة مدينة الاقصر يستقلها 8 أشخاص وبحوزتهم مجموعة من العصي والحديد والمواسير وهم كل من عبد الله محمود احمد النوبي سن 20 2- عبد الرحيم عبد العاطي ادم محمد سن 32 ، سيد محمد احمد ابراهيم سن 42 4- علاء احمد الطاهر حسن سن 17 ، طلعت النوبي احمد إبراهيم سن 31 6- عماد محمد ادم محمد سن 31 ، احمد ملك احمد عمر سن 33 8- عز الدين احمد ادم محمد سن 33 وجميعهم مقيمين حاجر الريايينة – دائرة مركز ارمنت .

وبالفحص ومناقشتهم وإجراء التحريات تبين انهم من انصار الرئيس المعزول وكانوا في طريقهم لمدينة الاقصر للتعدي علي المتظاهرين السلميين المتجمعين لتأييد جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب ، وبمواجهتهم أكدوا ما جاء بالفحص وما أكدته التحريات .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1330 إداري مركز الأقصر لسنة 2013م وجاري العرض علي النيابة.