أبو مازن: لن نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا باستثناء مصر

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الإثنين، إنه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني بتوافق كامل بين حركتي فتح وحماس.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي المنوط بها الوقوف على المعابر وتأمين الأمن الداخلي في غزة، مؤكدًا أن «القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي لمصر.. لذلك نرحب بتداخلها معنا».

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وتابع أبومازن: «كل شئ يجب أن يكون بيد السلطة الوطنية الفلسطينية.. وبمعنى أوضح لن أستنسخ تجربة حزب الله في لبنان، ولن نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا بستثناء مصر لأسباب كلنا يعرفها، فالرعاية المصرية يقبلها جميع الأطراف».