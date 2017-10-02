أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أبو مازن: لن نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا باستثناء مصر

Google+ Print
أبو مازن: لن نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا باستثناء مصر أبو مازن: لن نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا باستثناء مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الإثنين، إنه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني بتوافق كامل بين حركتي فتح وحماس.

 وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي المنوط بها الوقوف على المعابر وتأمين الأمن الداخلي في غزة، مؤكدًا أن «القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي لمصر.. لذلك نرحب بتداخلها معنا».

شاهد أيضا

وتابع أبومازن: «كل شئ يجب أن يكون بيد السلطة الوطنية الفلسطينية.. وبمعنى أوضح لن أستنسخ تجربة حزب الله في لبنان، ولن نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا بستثناء لأسباب كلنا يعرفها، فالرعاية المصرية يقبلها جميع الأطراف».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "