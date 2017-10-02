بعد جنوحها بنهر النيل.. تقرير يكشف صلاحية العبّارة "حلال" لحظة استلامها بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار :

كشف تقرير صادر من الهيئة العامة للنقل النهري، التابعة لوزارة النقل، عن صلاحية العبارة "حلال"، والتي جنحت بساحل نهر النيل، أمام قرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق، وذلك قبل نقلها من مدينة فوه إلى تلك القرية عام 2014، بموافقة محافظ الإقليم الأسبق، المستشار محمد عزت عجوة، لاستخدامها كجهة نقل تخدم أهالي هذه القرية وأهالي مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة.

وتبين من هذا التقرير أن تلك الهيئة، أجرت معاينة على هذه العبارة على الجفاف، بتاريخ 16/12/2013، وتحمل رقم ملاحي 3413 حكومة مصر، ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، وتحتوي على عبارة لنقل الركاب من الحديد، بعرض 9 أمتار، وطول 25 مترًا، وارتفاع واحد ونصف متر، وأنها بحالة جيدة في جميع جوانبها، ولا مانع من إنزالها في المياه.

كانت قرية محلة دياي، التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، شهدت، اليوم الإثنين، جنوح الجزء الخلفي للعبارة "حلال" المتوقفة عن العمل بساحل نهر النيل فرع رشيد، المار أمام القرية، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، فيما أوضح أهالي القرية أنه حدث ذلك نتيجة توقفها عن العمل وعدم تشغيلها منذ ما يقرب من ٣ سنوات، ما أدى إلى حدوث تآكل في هيكلها، ودخول مياه نهر النيل لها.

وقال هشام دراز، أحد أهالي محلة دياي لـ"مصراوي": إنه بعد نقلها في عام 2014، لقريتهم، أصبح الأهالي في حيرة من أمرهم، بسبب مسئولي محافظتي كفر الشيخ، والبحيرة، وتقاعسهم، عن إنهاء التراخيص اللازمة، بشأن إنشاء مرسى بساحل القرية، ومرسى آخر بساحل مدينة شبراخيت، وظل هذا الوضع على ذلك طوال 3 سنوات، بحسب قوله.

وتابع دراز "طوال تلك الفترة، كان الأهالي "كعب داير" على مسئولي المحافظتين، حتى أصبحت هذه العبّارة المتوقفة عن العمل، في سبيلها للغرق، ما يعد إهدارًا للمال العام".